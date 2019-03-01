Наши публикации

Сборник научных статей по материалам II Международной научно-практической конференции (г. Москва, Россия, 18-19 апреля 2019 года). — М .: МГПУ, ООО «А-Приор», 2019. С.4-9. URL: http://confino.tilda.ws/?fbclid=IwAR3…ec99739585
Вадим Карастелев, к. полит. н., со-координатор «Международной лаборатории интерактивного вопрошания».
Современное образование. — 2018. — № 4. — С.104-118.
В статье утверждается, что переломная эпоха требует от человека умения ставить вопросы, готовности с уважением и ответственностью делиться ими с окружающими и мужества оставаться с вопросом, превращая его в источник поисков и развития. В то же время в наследство человечеству досталась культура, в которой вопрос является неудобным или неуместным, требует особых прав для его задавания. Осознание этой проблемы требует сделать искусство вопрошания особым содержанием обучения.
TA Teachers Conference, Riga 2018.
Вопросы и обмен ими являются одним из условий кол-
лективного мышления, организуют процесс трансляции смысла из одной
ситуации в другую, а также между разными группами людей, поколения-
ми и т. д., задают смысловой каркас коллективного мышления. Обучение
умению ставить свои вопросы и разумно относиться к чужим необходимо
для того, чтобы человек мог сохранять свою самостоятельность в усло-
виях, когда средства управления его сознанием становятся всё более изо-
щренными и массовыми.
Идеи и идеалы. – 2018. – № 2, т. 2. – С. 113–127.
Вопросы и обмен ими являются одним из условий кол-
лективного мышления, организуют процесс трансляции смысла из одной
ситуации в другую, а также между разными группами людей, поколения-
ми и т. д., задают смысловой каркас коллективного мышления. Обучение
умению ставить свои вопросы и разумно относиться к чужим необходимо
для того, чтобы человек мог сохранять свою самостоятельность в усло-
виях, когда средства управления его сознанием становятся всё более изо-
щренными и массовыми.
Тьюторство в открытом образовательном пространстве: идея и реализация функции посредничества. Материалы XI Международной научно-практической конференции (XXIII Всероссийской конференции) 30-31 октября 2018 г., 2018. С.190-196.
В статье представлены результаты
исследования и конструирования новой практики вопрошания, которая акцентируется
на способности тьютора не только самому ставить хорошие вопросы, но и
поддерживать продуцирование вопросов у тьюторанта. Авторы предлагают
использовать различение асимметричного (зависимость от социальных иерархий) и
симметричного (равноправность по отношению к проблемам) вопрошания и полагают,
что последнее способствует эффективному сотрудничеству в проблемных ситуациях.
Материалы международной научной конференции «Деятельностный подход в образованию в цифровом обществе 13-14 декабря 2018г., М.: Издательство московского университета, 2018. С.132-134.
Обмен вопросами и их «обобществление» в коммуникации создает и поддерживает общее смысловое пространство командной работы. Внимание к вопросам и умение «думать вопросами» позволяет удерживать контексты и рамки совместной деятельности, быстро замечать возникающие проблемы, координировать зоны ответственности различных участников команды.
The 61st ISSS World Conference, Vienna, Austria. 09 -14 July 2017.
One of the issues, relevant for modern society, is the need to cooperate with people who speak another language (either literally or metaphorically), have different life experiences and worldviews. This problem is aggravated by the fact that the most fundamental beliefs are not usually discussed — they are too obvious for those who believe in them and too incomprehensible for those who believe in different things.
Педагогика и просвещение. – 2016. – № 2 (22). – С. 159–165.читать
В статье делается попытка охарактеризовать сущность вопрошания и выделить его основные типы. Автор показывает, что вопрошание складывается в античной культуре одновременно с формированием личности как один из способов ее коммуникации с другими. Другая важная сторона вопрошания ‒ погружение вопрошающего с помощью схем в реальность, где он получает ответ и может разрешить свои проблемы. Рассматриваются следующие типы вопрошания: доличностное и внеличностное, латентное, исходное, физикалистское, традиционное, проблематизирующее.
Педагогика и просвещение. — 2018. — № 2. — С.78-89.
В статье представлен первый этап построения теории вопрошания. В ее основание автор кладет предложенное им в предыдущей статье различение доличностных и личностных форм вопрошания. Высказывается предположение о том, что вопрошание не представляет собой целого, что такое целое задают «сфера вопрошания», представляющая собой особую практику коллективного действия и «коммуникация вопрошания».
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Hands-on Science. Advancing Science. Improving Education 2018 HSci. ISBN 978-84-8158-779-1
Культура вопрошания в начальной школе. Данилова В. Л. (Украина, г. Харьков), Ефимова Н. Ю. (Украина, г. Харьков)
Карастелев В.Е. (г.Москва)
Создание пространства интерактивного вопрошания как базовое условие современного образования и культуры.