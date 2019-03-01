Наши публикации

Идеи и идеалы. – 2018. – № 2, т. 2. – С. 113–127.

Вопросы и обмен ими являются одним из условий кол-

лективного мышления, организуют процесс трансляции смысла из одной

ситуации в другую, а также между разными группами людей, поколения-

ми и т. д., задают смысловой каркас коллективного мышления. Обучение

умению ставить свои вопросы и разумно относиться к чужим необходимо

для того, чтобы человек мог сохранять свою самостоятельность в усло-

виях, когда средства управления его сознанием становятся всё более изо-

щренными и массовыми.



Искусство работы с вопросами – грамотность XXI века 434.46 KB Download